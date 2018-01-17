В Самаре автобусы №№ 35 и 45 изменили схему движения

Как сообщает пресс-служба городской администрации, автобусы маршрута № 35 едут по улице Советской Армии в прямом направлении - от остановки «НФС» до остановки «Экономическая академия», в обратном направлении – от остановки «Экономическая академия» до остановки «НФС».Автобусы маршрута № 45 курсируют в прямом направлении по следующей схеме: поселок Жигулевские Сады - Волжское шоссе - Московское шоссе - улица XXII Партсъезда – проспект Карла Маркса – улица Советской Армии – улица Антонова-Овсеенко - улица Авроры с заездом в обратном направлении на улицу Демократическую.