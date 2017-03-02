В Самаре автобус столкнулся с Хондой. Пострадали две женщины

53-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» (стаж - 35 лет) ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении Венцека. По предварительной версии полицейских, выехав на регулируемый перекресток на «красный», он стал виновником столкновения с Хондой под управлением 45-летней женщины (стаж - 14 лет).В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса и автомобилистка, управлявшая иномаркой, получили травмы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.