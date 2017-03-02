В Самаре автобус столкнулся с Хондой. Пострадали две женщины
ДТП произошло вчера в 15:25 на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в Самарском районе.
53-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» (стаж - 35 лет) ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении Венцека. По предварительной версии полицейских, выехав на регулируемый перекресток на «красный», он стал виновником столкновения с Хондой под управлением 45-летней женщины (стаж - 14 лет).
В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса и автомобилистка, управлявшая иномаркой, получили травмы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
53-летний водитель пассажирского автобуса «ЛиАЗ» (стаж - 35 лет) ехал со стороны улицы Комсомольской в направлении Венцека. По предварительной версии полицейских, выехав на регулируемый перекресток на «красный», он стал виновником столкновения с Хондой под управлением 45-летней женщины (стаж - 14 лет).
В результате ДТП 63-летняя пассажирка автобуса и автомобилистка, управлявшая иномаркой, получили травмы. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба водителя были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 марта 2017
229
2 марта 2017
210
2 марта 2017
177
2 марта 2017
186
1 марта 2017
793
1 марта 2017
226
1 марта 2017
259
2 марта 2017 , 13:32
258
Инцидент произошел сегодня ночью.
2 марта 2017 , 12:45
229
ДТП произошло вчера в 15:25 на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в Самарском...
2 марта 2017 , 12:40
144
Второй год подряд при поддержке городской администрации проходит благотворительный...
2 марта 2017 , 12:25
210
Они состоятся в преддверии Международной образовательной акции «Тотальный диктант»....
2 марта 2017 , 12:07
87
Моя бабушка очень хорошо вязала. Салфетки, кофточки и платья окружали нас повсюду и были...
2 марта 2017 , 10:47
119
К гаражу самарской школы №45 два дня назад шла и шла ребятня с полными сетками, коробками,...
2 марта 2017 , 10:37
130
В пятницу, 17 марта, в 17:00 в ТЦ «Сила Спорта» (Самара, Московское шоссе,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5074
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3864
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2984
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
2 февраля 2017
2682
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
19 февраля 2017
872
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
186
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
219
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
300
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...