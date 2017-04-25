В Самаре автобус сбил 14-летнюю девочку

Как сообщили sgpress.ru в горГИБДД, 33-летний водитель, управляя автобусом Хендэ Каунти маршрута № 229, ехал по улице Воронежской и поворачивал на ул. Победы в направлении Краснодонской. В районе дома № 101 на улице Победы мужчина сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по пешеходному переходу на «зелёный» сигнал светофора.В результате аварии девочка была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга. Госпитализирована.