В Самаре автобус «МАЗ» столкнулся с иномаркой

По данным полиции, за рулем автобуса «МАЗ» находился 61-летний водитель (стаж - 30 лет). Он ехал со стороны Авроры в направлении улицы XXII Партсъезда. На перекрестке автобус столкнулся с Фольксваген Поло.В результате ДТП 45-летний водитель иномарки и его 37-летний пассажир получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП оба водителя были трезвы.