В Самаре автобус №23 оснастят звуковыми сигналами для слабовидящих

Как рассказал глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24», с просьбой оснастить автобусы звуковыми сигналами к нему обратились местные жители.



- Мы, конечно же, откликнулись на данную просьбу. С 1 сентября будет оснащен звуковыми сигналами первый автобусный маршрут №23. Выбран именно этот автобус, так как он ходит по маршруту, где располагаются учреждения и общественные организации для слабовидящих, - отметил мэр.