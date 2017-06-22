В Самаре автобус №23 оснастят звуковыми сигналами для слабовидящих
Как рассказал глава города Олег Фурсов в рамках прямого эфира на телеканале «Россия 24», с просьбой оснастить автобусы звуковыми сигналами к нему обратились местные жители.
- Мы, конечно же, откликнулись на данную просьбу. С 1 сентября будет оснащен звуковыми сигналами первый автобусный маршрут №23. Выбран именно этот автобус, так как он ходит по маршруту, где располагаются учреждения и общественные организации для слабовидящих, - отметил мэр.
- Мы, конечно же, откликнулись на данную просьбу. С 1 сентября будет оснащен звуковыми сигналами первый автобусный маршрут №23. Выбран именно этот автобус, так как он ходит по маршруту, где располагаются учреждения и общественные организации для слабовидящих, - отметил мэр.
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