В Самаре арестовали владельцев нескольких притонов
Полиция возбудила уголовные дела в отношении 29- и 25-летнего мужчин.
По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, с июня 2017-го по январь 2018 года они снимали несколько квартир в разных районах Самары, где клиентам оказывались услуги интимного характера. К занятию проституцией привлекли минимум пять девушек. Во время обысков оперативники изъяли несколько сотовых телефонов, планшетов, банковских карт.
Организаторы вели учет рабочего времени девушек, контролировали работу диспетчеров и охранников, а также распределяли получаемые от клиентов деньги.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам предъявили обвинение в организации занятия проституцией и в содержании притонов. По решению суда они находятся под арестом.
По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, с июня 2017-го по январь 2018 года они снимали несколько квартир в разных районах Самары, где клиентам оказывались услуги интимного характера. К занятию проституцией привлекли минимум пять девушек. Во время обысков оперативники изъяли несколько сотовых телефонов, планшетов, банковских карт.
Организаторы вели учет рабочего времени девушек, контролировали работу диспетчеров и охранников, а также распределяли получаемые от клиентов деньги.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам предъявили обвинение в организации занятия проституцией и в содержании притонов. По решению суда они находятся под арестом.
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