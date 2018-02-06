В Самаре арестовали владельцев нескольких притонов

По информации ГУ МВД РФ по Самарской области, с июня 2017-го по январь 2018 года они снимали несколько квартир в разных районах Самары, где клиентам оказывались услуги интимного характера. К занятию проституцией привлекли минимум пять девушек. Во время обысков оперативники изъяли несколько сотовых телефонов, планшетов, банковских карт.Организаторы вели учет рабочего времени девушек, контролировали работу диспетчеров и охранников, а также распределяли получаемые от клиентов деньги.Возбуждено уголовное дело. Мужчинам предъявили обвинение в организации занятия проституцией и в содержании притонов. По решению суда они находятся под арестом.