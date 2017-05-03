В Самаре адвокат пыталась "купить" 106 фиктивных исполнительных листов у приставов

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора адвокату палаты адвокатов Самарской области.



Следствием и судом установлено, что 3 августа 2016 года гражданка находилась в припаркованном автомобиле около одного из домов на Театральном проезде в Самаре. Там она передала взятку судебному приставу-исполнителю в размере 212 тысяч рублей. За эти деньги последний должен был составить 106 фиктивных актов о совершении исполнительных действий в отношении индивидуального предпринимателя. После передачи денег обвиняемая была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.



Суд признал женщину виновной в даче взятки и приговорил ее к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.