В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали

По предварительным данным регионального ГУ МВД, 28-летний водитель Шкоды ехал по улице Маломосковской в направлении Ерошевского. В пути мужчина проехал на «красный» свет и врезался в «пятнадцатую», которая ехала по Революционной в сторону Московского шоссе. После столкновения Шкода наехала на бордюр.27-летний водитель «пятнадцатой» от полученных травм скончался до приезда «скорой помощи». Также пять человек пострадали: 27-летняя пассажирка и 26-летний пассажир иномарки и двое пассажиров 37-ми и 30-ти лет вазовского авто. Все они были доставлены в медицинское учреждение.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося, проводится проверка.