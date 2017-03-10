В Самаре Шевроле врезался в столб - погиб молодой пассажир

21-летний водитель Шевроле (водительский стаж – 1 год) ехал со стороны улицы Ветлянской в направлении Береговой. По предварительной версии полицейских, молодой человек превысил скорость, в результате чего иномарка вылетела на «встречку» и въехала в световую опору.В результате ДТП 20-летний пассажир авто, находившийся на заднем сиденье, скончался на месте происшествия до прибытия «скорой». Водитель с травмами был госпитализирован в медучреждение. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.