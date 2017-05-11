В Самаре Приора столкнулась с Хендэ: пострадали две женщины
ДТП произошло в среду, 10 мая, в 10:00 на пересечении улиц Авроры и Мориса Тореза в Советском районе.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 56-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata ехал со стороны улицы Гагарина и начал поворачивать налево в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, автомобилист столкнулся с машиной Lada Priora под управлением 50-летнего мужчины.
В результате аварии 58-летняя пассажирка иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного авто получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водители обоих машин были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 56-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata ехал со стороны улицы Гагарина и начал поворачивать налево в направлении улицы Карбышева. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда регулируемого перекрестка, автомобилист столкнулся с машиной Lada Priora под управлением 50-летнего мужчины.
В результате аварии 58-летняя пассажирка иномарки и 24-летняя пассажирка отечественного авто получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц. По данным инспекторов ГИБДД, в момент ДТП водители обоих машин были в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.
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