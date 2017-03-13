В Самаре МАЗ насмерть сбил женщину
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня в 14:10.
36-летний водитель грузовика МАЗ (водительский стаж - 11 лет) ехал по улице 22 Партсъезда в направлении от улицы Рыльской в сторону Заводского шоссе. По предварительной версии полицейских, напротив одного из домов, расположенных на Заводском шоссе, мужчина сбил женщину - пешехода (ее данные в настоящий момент устанавливаются), которая переходила дорогу в неположенном месте.
По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда бригады «скорой». По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
36-летний водитель грузовика МАЗ (водительский стаж - 11 лет) ехал по улице 22 Партсъезда в направлении от улицы Рыльской в сторону Заводского шоссе. По предварительной версии полицейских, напротив одного из домов, расположенных на Заводском шоссе, мужчина сбил женщину - пешехода (ее данные в настоящий момент устанавливаются), которая переходила дорогу в неположенном месте.
По сообщению пресс-службы областного ГУ МВД России, от полученных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда бригады «скорой». По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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