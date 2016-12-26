В Самаре Лада Приора врезалась в припаркованный Фольксваген

По словам очевидцев, молодой человек за рулем отечественного авто не справился с управлением, в результате чего машину занесло на припаркованный Фольксваген. От удара иномарку развернуло на 180 градусов, а Ладу протащило вперёд, и машина остановилась поперёк улицы.По неофициальной информации пострадал молодой человек, управлявший Ладой. Возможно, он был в состоянии опьянения. С различными травмами его госпитализировали в больницу. Официальных данных по факту ДТП пока нет.