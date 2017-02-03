В Самаре Киа врезалась в Тойоту: погибла женщина

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 54-летняя женщина за рулем Kia Rio ехала со стороны поселка Волжский в направлении Красной Глинки. По предварительной версии полицейских, выехав на встречную полосу, она столкнулась с машиной Toyota Land Cruiser под управлением 38-летнего мужчины.Предполагаемая виновница аварии и ее 26-летний пассажир получили травмы, и были госпитализированы. 75-летняя пенсионерка, пассажирка Kia Rio, от полученных травм скончалась в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих машин находились в трезвом состоянии. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.