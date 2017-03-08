В Самаре Калина заехала под трамвай

По сообщениям очевидцев, на улице Пензенской столкнулись автомобиль Лада Калина и трамвай 23-го маршрута. Легковушка буквально заехала под трамвай капотом. Предположительно, водитель не рассчитал траекторию движения и не успел затормозить перед задним вагоном трамвая. Сведений о пострадавших пока нет. В дежурной части городской Госавтоинспекции sgpress.ru сообщили, что пока об этой аварии их в известность никто не ставил.



