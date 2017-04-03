В Самаре Инфинити врезался в Лифан: пострадали двое

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 24-летний водитель автомобиля Infiniti ехал со стороны проспекта Кирова в направлении улицыТашкентской. По предварительной версии полицейских, молодой человек на перекрестке Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lifan. Последним управлял также 24-летний водитель.Два пассажира второй машины – 49-летняя женщина и 18-летняя девушка получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.