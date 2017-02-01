В Самаре Хонда врезалась в «десятку»: два человека пострадали

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 35-летний водитель автомобиля Honda CRV ехал со стороны улицы Ленинской и начал поворачивать налево в сторону Ленинградской. По предварительной версии, он нарушил правила очередности проезда перекрестка и столкнулся с «десяткой».24-летний водитель отечественного авто и его 40-летний пассажир с травмами были доставлены в больницу. По данным полицейских, в момент аварии водители обеих машин были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка.