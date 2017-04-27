В Самаре Хендэ врезался в столб: двое пострадали

Как сообщили sgpress.ru в горГИБДД, 32-летний водитель Хендэ Акцент ехал по проспекту Кирова со стороны улицы Стара-Загоры в направлении Мирной. Превысив скорость, мужчина потерял управление и напротив дома №261 по проспекту Кирова выехал на газон, где врезался в опору уличного освещения.Водитель иномарки и его 34-летний пассажир получили травмы, с которыми были госпитализированы в больницу.