В Самаре Хендэ врезался в дерево после столкновения с автобусом

34-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. По предварительной информации полицейских, напротив дома № 4 на Московском шоссе водитель при перестроении столкнулся с автобусом МАЗ. После этого Hyundai Solaris въехал на дерево.В результате ДТП пострадал 34-летний водитель иномарки. Ему оказали помощь на месте аварии.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители были в трезвом состоянии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.