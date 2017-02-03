В Самаре Фольксваген Тигуан зажало между трамваем и столбом

По информации городского департамента транспорта, автомобиль въехал в середину вагона трамвая №4 на пересечении улицы Врубеля и Московского шоссе. В результате движение трамваев было парализовано в обе стороны.Сообщается, что ДТП обошлось без пострадавших. В 1:00 движение трамваев было восстановлено.