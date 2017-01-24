В Самаре стартует новый цикл видеоконференций «Открытый урок»
В эти дни учащиеся выпускных классов принимают окончательное решение по выбору предметов на ЕГЭ.
Этот важный шаг напрямую связан с выбором будущей профессии. Рассказать о возможностях, которые предлагают предприятиятСамары и области, в числе прочих призван проект «Открытый урок».
Его участниками уже не первый год становятся не только выпускники школ, но и подростки в возрасте 13-14 лет.
- Наши видеоконференции направлены на работу с учащимися 7-х классов и старше, - рассказывает руководитель Центра планирования профессиональной карьеры Центра профессионального образования Самарской области Татьяна Четверикова. - В этом году мы откроем цикл встреч разговором об общих принципах выбора профессии, о ситуации на региональном рынке труда. С основными правилами планирования своего профессионального будущего ребят познакомят представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Нынешний год объявлен Годом экологии, поэтому не случайно одна из наших видеоконференций будет посвящена экологическому образованию, возможностям и перспективам, связанным с этой областью знаний. Также в рамках проекта школьники получат информацию и о других отраслях производства, представленных в нашем регионе.
В первом полугодии 2017 года для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области состоятся профориентационные видеоконференции «Открытый урок» по темам:
9 февраля - «Правила выбора профессии. Рынок труда»;
2 марта - «Год экологии: экологическое образование»;
16 марта - «Строительная отрасль: востребованные специалисты»;
30 марта - «Технология производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
20 апреля - «Аэрокосмический кластер».
Этот важный шаг напрямую связан с выбором будущей профессии. Рассказать о возможностях, которые предлагают предприятиятСамары и области, в числе прочих призван проект «Открытый урок».
Его участниками уже не первый год становятся не только выпускники школ, но и подростки в возрасте 13-14 лет.
- Наши видеоконференции направлены на работу с учащимися 7-х классов и старше, - рассказывает руководитель Центра планирования профессиональной карьеры Центра профессионального образования Самарской области Татьяна Четверикова. - В этом году мы откроем цикл встреч разговором об общих принципах выбора профессии, о ситуации на региональном рынке труда. С основными правилами планирования своего профессионального будущего ребят познакомят представители министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Нынешний год объявлен Годом экологии, поэтому не случайно одна из наших видеоконференций будет посвящена экологическому образованию, возможностям и перспективам, связанным с этой областью знаний. Также в рамках проекта школьники получат информацию и о других отраслях производства, представленных в нашем регионе.
В первом полугодии 2017 года для учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций Самарской области состоятся профориентационные видеоконференции «Открытый урок» по темам:
9 февраля - «Правила выбора профессии. Рынок труда»;
2 марта - «Год экологии: экологическое образование»;
16 марта - «Строительная отрасль: востребованные специалисты»;
30 марта - «Технология производства хлеба, кондитерских и макаронных изделий»;
20 апреля - «Аэрокосмический кластер».
Справка «СГ»:
В видеоконференциях могут принять участие общеобразовательные организации при наличии технических условий. Заявки на участие от общеобразовательных организаций принимаются на электронный адрес: cppk-cposo@yandex.ru - не позднее чем за четыре рабочих дня до видеоконференции.
Количество участников ограничено техническими возможностями организаторов, в связи с чем организаторы оставляют за собой право отбора общеобразовательных организаций для участия в мероприятиях. Телефон для справок 334-04-92.
В видеоконференциях могут принять участие общеобразовательные организации при наличии технических условий. Заявки на участие от общеобразовательных организаций принимаются на электронный адрес: cppk-cposo@yandex.ru - не позднее чем за четыре рабочих дня до видеоконференции.
Количество участников ограничено техническими возможностями организаторов, в связи с чем организаторы оставляют за собой право отбора общеобразовательных организаций для участия в мероприятиях. Телефон для справок 334-04-92.
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