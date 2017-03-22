В Самаре двое работников кафе порезали посетителей ножами и ножницами
19 марта из кафе, расположенного на улице Тухачевского, в больницу с ножевыми ранениями были доставлены 24-летний житель Кинель-Черкасского района, 22-летний житель Саратовской области и 23-летний самарец. Врачи сразу же сообщили о случившемся в дежурную часть.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал и посетителей увеселительного заведения, изъяли 13 ножей и двое ножниц со следами крови, а также записи камер видеонаблюдения. По версии полицейских, к совершению преступления причастны 27-летний и 19-летний местные жители, являющиеся работниками заведения общепита. Согласно предварительной версии, инцидент произошел в ходе внезапно возникшей ссоры.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Накануне по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, ведется следствие.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили персонал и посетителей увеселительного заведения, изъяли 13 ножей и двое ножниц со следами крови, а также записи камер видеонаблюдения. По версии полицейских, к совершению преступления причастны 27-летний и 19-летний местные жители, являющиеся работниками заведения общепита. Согласно предварительной версии, инцидент произошел в ходе внезапно возникшей ссоры.
В настоящее время подозреваемые задержаны. Накануне по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного группой лиц, было возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, ведется следствие.
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