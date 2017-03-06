В Самаре, Чапаевске и Октябрьске живет больше всего женщин региона

По данным Самарастата, несомненные лидеры Самарской области по числу представительниц прекрасного пола – Самара, Чапаевск и Октябрьск, где на 1000 мужчин приходится 1245, 1250 и 1236 женщин соответственно.«Несмотря на то, что женщин больше половины населения, изначально девочек на свет появляется на 3-7% меньше, чем мальчиков. Данная диспропорция выравнивается только к 32-летнему возрасту», - отмечают в органе.Большинство женщин региона - русские (86%), 4% - татарки, 3% – чувашки, 2% – мордовки и 1% – украинки.Более половины самарских женщин находятся в трудоспособном возрасте, и каждая третья - в возрасте 55 лет и старше. На начало 2016 года в регионе проживало 225 женщин-долгожителей, чей возраст превышал 100 лет, мужчин данной возрастной группы – только 72 чел. Средняя продолжительность жизни представительниц прекрасного пола составляет 76,3 года, что на 12 лет больше, чем мужчин.