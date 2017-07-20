В Самаре 67-летняя женщина погибла, оказавшись зажатой между двумя легковушками

25-летний молодой человек (стаж-с 2016 года) за рулем «семерки» ехал по берегу реки Волги и допустил самопроизвольное движение автомобиля. В результателегковушка сбила 67-летнюю пенсионерку, а после врезалась в Ладу Гранту.Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России, женщина оказалась зажата между двумя авто. От полученных в результате ДТП травм она скончалась на месте.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства произошедшего.