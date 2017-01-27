В Самаре 17-летний парень украл у школьника телефон

В полицию за помощью обратилась 33-летняя местная жительница.



Она сообщила полицейским, что около дома на улице Губанова на ее 13-летнего сына напал мужчина и украл сотовый телефон. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 5000 рублей.



Вскоре сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По версии полицейских, к инциденту причастен 17-летний житель Самары. По данным оперативников, молодой человек учится в одном из местных техникумов, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят.