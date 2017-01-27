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В Самаре 17-летний парень украл у школьника телефон

В полицию за помощью обратилась 33-летняя местная жительница.

Она сообщила полицейским, что около дома на улице Губанова на ее 13-летнего сына напал мужчина и украл сотовый телефон. Материальный ущерб заявительница оценила на сумму 5000 рублей.

Вскоре сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. По версии полицейских, к инциденту причастен 17-летний житель Самары. По данным оперативников, молодой человек учится в одном из местных техникумов, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный сотовый телефон изъят. 
Дата: 27 января 2017 , 12:11
131
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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