В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире

Полицейские осмотрели помещение, опросили соседей, изъяли необходимые для уголовного дела улики и видеозаписи с камер, расположенных на ближайших домах, а также установили личности всех участников инцидента. Выяснилось, что погибший 37-летний мужчина, как и его знакомые, проживал в Оренбургской области.Выяснилось, что мужчина был убит в автомобиле, припаркованном возле дома. Предполагаемый 42-летний убийца был задержан полицейскими и доставлен в отделение полиции для установления деталей произошедшего.Сообщается, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он признался, что бил потерпевшего руками и ногами в ходе ссоры, возникшей на почве распития алкоголя. В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбуждено уголовное дело. Предполагаемый злоумышленник задержан, ведется следствие.