В Самаре 29-летний автомобилист сбил двух девочек, переходивших улицу на «зеленый»

29-летний водитель автомобиля Киа Оптима (стаж - 7 лет) ехал со стороны улицы Шушенской в направлении Подпольщиков. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист наехал на двух 16-летних девушек, переходивших дорогу на «зеленый» сигнал светофора.В результате ДТП подростки получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц и госпитализированы.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.