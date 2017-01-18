В Самаре 39-летнего мужчину насмерть забили арматурой

В ходе розыска была установлена личность предполагаемого злоумышленника. Полицейские задержали его. Подозреваемый - 44-летний мужчина, проживающий в Самаре без регистрации, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.