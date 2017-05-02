В Самаре 18 и 19 мая отметят День пионерии
В этом году исполняется 95 лет со дня создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина (ВПО имени Ленина) при ЦК ВЛКСМ.
Как сообщает областное правительство, 18 мая в 11:00 на базе ФОКа «Молодёжный» (ул. Аэродромная,15) состоится областной детский гражданский форум «Мы – вместе!». В мероприятии примут участие 450 школьников Самарской области пилотных школ и «Юнармии», детских общественных организаций, а также ветераны пионерского движения. Ребята подведут итоги учебного года, определят планы на будущее и примут участие в игре.
19 мая в 11:00 в самарской филармонии пройдёт областной слёт старших пионерских вожатых и организаторов детского движения «Салют, Пионерия!», посвящённый 95-летию пионерской организации. В торжественном мероприятии примут участие ветераны пионерского движения, организаторы детского современного движения, члены современных студенческих педагогических отрядов, представители Российского движения школьников, «Пионеров Тольятти», Лиги волонтёров Самары и другие.
Как сообщает областное правительство, 18 мая в 11:00 на базе ФОКа «Молодёжный» (ул. Аэродромная,15) состоится областной детский гражданский форум «Мы – вместе!». В мероприятии примут участие 450 школьников Самарской области пилотных школ и «Юнармии», детских общественных организаций, а также ветераны пионерского движения. Ребята подведут итоги учебного года, определят планы на будущее и примут участие в игре.
19 мая в 11:00 в самарской филармонии пройдёт областной слёт старших пионерских вожатых и организаторов детского движения «Салют, Пионерия!», посвящённый 95-летию пионерской организации. В торжественном мероприятии примут участие ветераны пионерского движения, организаторы детского современного движения, члены современных студенческих педагогических отрядов, представители Российского движения школьников, «Пионеров Тольятти», Лиги волонтёров Самары и другие.
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