В Самаре 1794 дорожных участка, вскрытых из-за перекладки подземных коммуникаций, находятся на контроле ГАТИ
При этом 154 из них находятся на проезжей части.
Начался ремонтный сезон, и в Самаре усилен контроль за проведением земляных работ. Мониторингом занимается муниципальное предприятие «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству». По поручению главы города Олега Фурсова особое внимание уделено тем участкам, где после перекладки инженерных коммуникаций запланирован ремонт проезжей части и тротуаров.
- Синхронизация работ необходима, чтобы получить качественный результат, - говорит заместитель директора ГАТИ Геннадий Березовский. - Это позволяет избежать аварийных вскрытий на уже отремонтированных участках. К тому же так ресурсоснабжающие организации работают быстрее, ведь им надо уложиться в жесткие сроки.
Плановый и аварийный ремонт сетей в городе - зона ответственности ресурсоснабжающих организаций. Городская административно- техническая инспекция фиксирует каждое вскрытие в Самаре и контролирует, чтобы были оформлены все документы, место надлежащим образом огорожено, а после ремонта энергетики или связисты привели в порядок участок. От подрядчиков требуют работать так, чтобы максимально сократить неудобства, причиняемые жителям.
- Мы напоминаем подрядчикам, что благоустройство нужно восстановить в прежних объемах и за короткий срок. Любые повреждения газонов, бордюров и малых архитектурных форм должны быть устранены обязательно, - пояснил замдиректора ГАТИ.
Специалисты предприятия ежедневно проверяют состояние территорий. Собранную информацию оперативно направляют в административные комиссии районов, городской департамент благоустройства и экологии, непосредственно главе города и его заместителям.
В прошлом году административно-техническая инспекция отслеживала порядка пяти тысяч вскрытий. В этом сезоне их 1794, причем 154 находятся на проезжей части. Геннадий Березовский отметил, что по требованию городских властей наиболее активно работы ведутся на объектах, подлежащих комплексному ремонту. В их числе улицы Алексея Толстого, Водников и Галактионовская, где идет плановый ремонт коммуникаций. Ресурсники также устраняют аварийные ситуации на улицах Чапаевской, Молодогвардейской, Комсомольской. Все работы идут по графикам, учитывающим предстоящий ремонт дорог.
Кроме того, в историческом центре предстоит реконструировать теплосети на тротуарах и проезжей части, которые летом также будут комплексно ремонтировать. Земляные работы затронут улицы Красноармейскую, Куйбышева, Самарскую и другие.
Отдельно упомянем Волжский проспект, где из-за ремонта тепловой камеры в районе гостиницы «Волга» пришлось ввести ограничение движения на неделю. Уже совсем скоро транспорт сможет ездить по привычной схеме.
Чтобы синхронизировать процесс ремонта сетей и обновления дорожного полотна, в Самаре несколько раз в неделю проводятся совещания с представителями администрации города, подрядных организаций и сотрудников ГАТИ. По каждому объекту составляются ежедневные планы. В частности, в историческом центре все работы по реконструкции теплосетей должны завершиться до 15 июня.
Справка «СГ»
Городская административно- техническая инспекция по благоустройству занимается подготовкой технической документации на производство земляных работ. Оформляет разрешения на вскрытия. Составляет акты оценки состояния благоустройства и объемов его восстановления после завершения ремонта.
Комментарий
Геннадий Березовский, заместитель директора городской административно-технической инспекции по благоустройству:
- Главная задача, которую ставит перед нами глава города, - вести мониторинг производства земляных работ. Мы следим за тем, чтобы были выполнены все требования безопасности, чтобы ремонт был проведен качественно, в срок. Что касается восстановления благоустройства, то все должно быть сделано как прежде и даже лучше. Например, в Самаре были случаи, когда по согласованию после вскрытия тротуаров асфальт меняли на плитку.
Начался ремонтный сезон, и в Самаре усилен контроль за проведением земляных работ. Мониторингом занимается муниципальное предприятие «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству». По поручению главы города Олега Фурсова особое внимание уделено тем участкам, где после перекладки инженерных коммуникаций запланирован ремонт проезжей части и тротуаров.
- Синхронизация работ необходима, чтобы получить качественный результат, - говорит заместитель директора ГАТИ Геннадий Березовский. - Это позволяет избежать аварийных вскрытий на уже отремонтированных участках. К тому же так ресурсоснабжающие организации работают быстрее, ведь им надо уложиться в жесткие сроки.
Плановый и аварийный ремонт сетей в городе - зона ответственности ресурсоснабжающих организаций. Городская административно- техническая инспекция фиксирует каждое вскрытие в Самаре и контролирует, чтобы были оформлены все документы, место надлежащим образом огорожено, а после ремонта энергетики или связисты привели в порядок участок. От подрядчиков требуют работать так, чтобы максимально сократить неудобства, причиняемые жителям.
- Мы напоминаем подрядчикам, что благоустройство нужно восстановить в прежних объемах и за короткий срок. Любые повреждения газонов, бордюров и малых архитектурных форм должны быть устранены обязательно, - пояснил замдиректора ГАТИ.
Специалисты предприятия ежедневно проверяют состояние территорий. Собранную информацию оперативно направляют в административные комиссии районов, городской департамент благоустройства и экологии, непосредственно главе города и его заместителям.
В прошлом году административно-техническая инспекция отслеживала порядка пяти тысяч вскрытий. В этом сезоне их 1794, причем 154 находятся на проезжей части. Геннадий Березовский отметил, что по требованию городских властей наиболее активно работы ведутся на объектах, подлежащих комплексному ремонту. В их числе улицы Алексея Толстого, Водников и Галактионовская, где идет плановый ремонт коммуникаций. Ресурсники также устраняют аварийные ситуации на улицах Чапаевской, Молодогвардейской, Комсомольской. Все работы идут по графикам, учитывающим предстоящий ремонт дорог.
Кроме того, в историческом центре предстоит реконструировать теплосети на тротуарах и проезжей части, которые летом также будут комплексно ремонтировать. Земляные работы затронут улицы Красноармейскую, Куйбышева, Самарскую и другие.
Отдельно упомянем Волжский проспект, где из-за ремонта тепловой камеры в районе гостиницы «Волга» пришлось ввести ограничение движения на неделю. Уже совсем скоро транспорт сможет ездить по привычной схеме.
Чтобы синхронизировать процесс ремонта сетей и обновления дорожного полотна, в Самаре несколько раз в неделю проводятся совещания с представителями администрации города, подрядных организаций и сотрудников ГАТИ. По каждому объекту составляются ежедневные планы. В частности, в историческом центре все работы по реконструкции теплосетей должны завершиться до 15 июня.
Справка «СГ»
Городская административно- техническая инспекция по благоустройству занимается подготовкой технической документации на производство земляных работ. Оформляет разрешения на вскрытия. Составляет акты оценки состояния благоустройства и объемов его восстановления после завершения ремонта.
Комментарий
Геннадий Березовский, заместитель директора городской административно-технической инспекции по благоустройству:
- Главная задача, которую ставит перед нами глава города, - вести мониторинг производства земляных работ. Мы следим за тем, чтобы были выполнены все требования безопасности, чтобы ремонт был проведен качественно, в срок. Что касается восстановления благоустройства, то все должно быть сделано как прежде и даже лучше. Например, в Самаре были случаи, когда по согласованию после вскрытия тротуаров асфальт меняли на плитку.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
20 мая 2017
152
19 мая 2017
287
19 мая 2017
199
20 мая 2017 , 02:33
31
В Самаре 1794 дорожных участка, вскрытых из-за перекладки подземных коммуникаций, находятся на контроле ГАТИ
При этом 154 из них находятся на проезжей части.
20 мая 2017 , 02:12
233
В настоящее время на опоры установлено две трети монтажных блоков (65 из 96). В работах...
20 мая 2017 , 01:09
152
Напомним , сбой возник в пятницу, 19 мая, в Самаре и других городах России.
19 мая 2017 , 20:15
287
Фотовыставка приурочена к нескольким датам Года экологии.
19 мая 2017 , 18:14
378
Напомним , аукцион в электронной форме был объявлен 27 апреля на официальном сайте...
19 мая 2017 , 17:43
179
В пятницу, 19 мая, в самарской филармонии прошел областной слет старших пионерских вожатых и...
19 мая 2017 , 17:43
199
Он пройдет в воскресенье, 21 мая, в 10 регионах РФ.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5694
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5281
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
25 апреля 2017
3803
1
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
9 мая 2017
3577
1
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области. ...
5 мая 2017
769
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
437
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
694
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2829
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.