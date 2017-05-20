В Самаре 1794 дорожных участка, вскрытых из-за перекладки подземных коммуникаций, находятся на контроле ГАТИ

Начался ремонтный сезон, и в Самаре усилен контроль за проведением земляных работ. Мониторингом занимается муниципальное предприятие «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству». По поручению главы города Олега Фурсова особое внимание уделено тем участкам, где после перекладки инженерных коммуникаций запланирован ремонт проезжей части и тротуаров.- Синхронизация работ необходима, чтобы получить качественный результат, - говорит заместитель директора ГАТИ Геннадий Березовский. - Это позволяет избежать аварийных вскрытий на уже отремонтированных участках. К тому же так ресурсоснабжающие организации работают быстрее, ведь им надо уложиться в жесткие сроки.Плановый и аварийный ремонт сетей в городе - зона ответственности ресурсоснабжающих организаций. Городская административно- техническая инспекция фиксирует каждое вскрытие в Самаре и контролирует, чтобы были оформлены все документы, место надлежащим образом огорожено, а после ремонта энергетики или связисты привели в порядок участок. От подрядчиков требуют работать так, чтобы максимально сократить неудобства, причиняемые жителям.- Мы напоминаем подрядчикам, что благоустройство нужно восстановить в прежних объемах и за короткий срок. Любые повреждения газонов, бордюров и малых архитектурных форм должны быть устранены обязательно, - пояснил замдиректора ГАТИ.Специалисты предприятия ежедневно проверяют состояние территорий. Собранную информацию оперативно направляют в административные комиссии районов, городской департамент благоустройства и экологии, непосредственно главе города и его заместителям.В прошлом году административно-техническая инспекция отслеживала порядка пяти тысяч вскрытий. В этом сезоне их 1794, причем 154 находятся на проезжей части. Геннадий Березовский отметил, что по требованию городских властей наиболее активно работы ведутся на объектах, подлежащих комплексному ремонту. В их числе улицы Алексея Толстого, Водников и Галактионовская, где идет плановый ремонт коммуникаций. Ресурсники также устраняют аварийные ситуации на улицах Чапаевской, Молодогвардейской, Комсомольской. Все работы идут по графикам, учитывающим предстоящий ремонт дорог.Кроме того, в историческом центре предстоит реконструировать теплосети на тротуарах и проезжей части, которые летом также будут комплексно ремонтировать. Земляные работы затронут улицы Красноармейскую, Куйбышева, Самарскую и другие.Отдельно упомянем Волжский проспект, где из-за ремонта тепловой камеры в районе гостиницы «Волга» пришлось ввести ограничение движения на неделю. Уже совсем скоро транспорт сможет ездить по привычной схеме.Чтобы синхронизировать процесс ремонта сетей и обновления дорожного полотна, в Самаре несколько раз в неделю проводятся совещания с представителями администрации города, подрядных организаций и сотрудников ГАТИ. По каждому объекту составляются ежедневные планы. В частности, в историческом центре все работы по реконструкции теплосетей должны завершиться до 15 июня.Городская административно- техническая инспекция по благоустройству занимается подготовкой технической документации на производство земляных работ. Оформляет разрешения на вскрытия. Составляет акты оценки состояния благоустройства и объемов его восстановления после завершения ремонта.- Главная задача, которую ставит перед нами глава города, - вести мониторинг производства земляных работ. Мы следим за тем, чтобы были выполнены все требования безопасности, чтобы ремонт был проведен качественно, в срок. Что касается восстановления благоустройства, то все должно быть сделано как прежде и даже лучше. Например, в Самаре были случаи, когда по согласованию после вскрытия тротуаров асфальт меняли на плитку.