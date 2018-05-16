В «СамАрте» пройдет прощание со спектаклем Константина Богомолова

«Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси» режиссер Константин Богомолов с артистами «СамАрта» Ольгой Агаповой и Алексеем Меженным сочинили в 2007 году. Спектакль становился участником более 15 фестивалей, артисты играли «Palimpseston» в Эстонии, Болгарии, Хорватии, Японии и Корее. Спектакль–участник международных театральных фестивалей «Сезон Станиславского» (Москва), «Золотая репка» (Самара).После премьеры критики и пресса назвали спектакль Богомолова уникальным для Самары явлением, условно обозначая жанр постановки как пластический театр. В мае Ольга Агапова и Алексей Меженный в последний раз совершат вращение «Palimpsestonа» вокруг своей оси.Константин Богомолов – один из самых известных режиссеров XXI века, чье творчество горячо обсуждается и критикой, и зрителями, и коллегами. С 2007 года режиссер театра под руководством Олега Табакова, с 2011 режиссер МХТ имени Чехова. До ноября 2013 года занимал пост помощника художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. В 2014 году стал штатным режиссером московского театра «Ленком».Константин Богомолов был номинирован на премию «Золотая маска» в 2010 г. за спектакль «Старший сын», в 2011 г. - за спектакль «WONDERLAND-80» и в 2013 году за спектакли «Лир» и «Год, когда я не родился». В 2014 г. Его спектакль «Идеальный муж. Комедия» был представлен в номинациях «Лучший спектакль в драме, большая форма», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая мужская роль» (Игорь Миркурбанов), однако был отмечен только «Призом критики».