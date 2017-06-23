В «СамАрте» покажут спектакль «Пер Гюнт»

По сообщению пресс-службы областного правительства, над спектаклем работает режиссер театра «Студия.Project» Артем Устинов. Сценографию и костюмы сочинила Ксения Сорокина (современный художник, участник множества российских и международных выставок, автор сценографии спектакля «СамАрта» «Сторожевая собачка»). Эскиз спектакля «Пер Гюнт» был показан впервые на фестивале «Золотая репка» в рамках творческой лаборатории «Молодая режиссура» в сентябре 2014 года.