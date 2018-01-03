В Рождественскую ночь к храмам Самары подадут автобусы

В воскресенье, 7 января, после праздничного Богослужения, к 2 часам ночи, граждан у храмов будет ждать транспорт.



Автобусы подадут к Покровскому кафедральному собору (ул. Ленинская, 75А), Кирилло-Мефодиевскому собору (ул. Ново-Садовая, 260), Храму во имя святых апостолов Петра и Павла (ул. Буянова, 135А) и Храму в честь Святого великомученика Георгия Победоносца (ул. Маяковского, 11).



По информации городского департамента транспорта, предусмотрено как минимум 4 автобуса. При необходимости их количество увеличат. Маршрут поездки, как правило, корректируется с учетом пожеланий пассажиров. Оплата за проезд - в соответствии с действующими тарифами в городском общественном транспорте.