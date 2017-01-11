В Рождествено можно будет уехать с Ульяновского спуска

Маршрут будет обслуживаться по рабочим дням в часы пик.Как сообщает «Самарское речное пассажирское предприятие», судна будут отправляться от Ульяновского спуска с понедельника по пятницу каждые 15 минут с 8:00 до 9:15 и с 16:45 до 18:00, а из Рождествено – с 7:45 и до 9:00 и с 16:30 до 17:45. Стоимость билетов - 70 рублей.