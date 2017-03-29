В Промышленном районе Самары выявили 4 магазина, торгующих контрафактным алкоголем

Всего в Промышленном районе было зафиксировано 4 торговых точки, где практиковалась незаконная торговля алкогольной продукцией. Также было обнаружено транспортное средство у стадиона «Маяк», осуществлявшее продажу горячительного прямо «с колес». По каждому факту уже составлены административные протоколы. Предполагается, что незаконная торговля спиртным - дело рук одного человека. Наказать предпринимателя планируется минимум на 100 тыс. рублей.