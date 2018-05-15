В Поволжье резко вырос спрос на ипотечные кредиты
В начале текущего года в Поволжье резко вырос спрос на жилищные кредиты.
По данным Поволжского банка ПАО Сбербанк за период январь – март 2018 года было выдано 15,5 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 20,7 млрд. рублей. Это на 63% больше показателя за первый квартал прошлого года, при этом в Оренбургской области количество выданных кредитов и вовсе выросло на 86%
Причина такого роста заключается как в снижении ставок по ипотечным кредитам, запуске новых программ, а также в совершенствовании сервисов, облегчающих поиск, покупку и оформление жилья.
В течение прошлого года Сбербанк неоднократно снижал процентные ставки по ипотечным кредитам. Значительное влияние на рынок жилищных кредитов оказал запуск в феврале этого года программы ипотеки с государственной поддержкой. Семьи, в которых родился второй и третий ребенок, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке. Таким образом, семья с тремя детьми, двое из которых родились после старта программы, может в течение 8 лет пользоваться ипотечным кредитом со ставкой значительно ниже рыночной.
Кроме этого, в прошлом году был запущен сервис «ДомКлик», облегчающий поиск, покупку и оформление жилья, которым уже воспользовались десятки тысяч клиентов банка.
Портал «ДомКлик» объединяет в одном месте основных участников рынка жилья: покупателей, зайстройщиков, риэлторов, оценщиков и банк. Его основная задача – помочь человеку, который приобретает квартиру, абсолютно на всех этапах сделки, от выбора недвижимости до регистрации купли-продажи. Портал принадлежит ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и входит в группу компаний ПАО Сбербанк.
На www.domclick.ru покупатель может выбрать желаемый объект недвижимости исходя из списка объектов, которые предоставляют как застройщики, так и риэлторские агентства, являющиеся партнерами Сбербанка. Также на сайте представлена информация о заложенном или конфискованном имуществе, также доступном для покупки. После выбора жилья покупатель вводит необходимую сумму ипотеки, время ее предоставления, а также может рассчитать сумму ежемесячного платежа и ознакомиться с процентной ставкой. В период рассмотрения заявки клиент может получать уведомления и отслеживать этапы заявки. На domclick также можно подобрать оценочную компанию и оставить заявку на ее услуги.
Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Клиенту даже не обязательно посещать МФЦ или Росреестр для регистрации сделки – эту процедуру можно провести через портал.
Портал предлагает воспользоваться различными полезными сервисами. Так, с помощью «Электронной регистрации» можно передать документы на государственную регистрацию перехода права собственности в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ. «Сервис безопасных расчетов» позволяет снять возможные риски при расчетах между покупателем и продавцом. Средства по сделке хранятся на специальном счете в банке, и автоматически перечисляются продавцу сразу после регистрации сделки в Росреестре. «Правовая экспертиза» позволяет проверить юридическую чистоту как объекта недвижимости, так и участников сделки и выдать соответствующее правовое заключение. Кроме этого, система проверить и надежность продавца на основе данных по банкротству, судебным спорам, задолженности по налогам и т.д.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
По данным Поволжского банка ПАО Сбербанк за период январь – март 2018 года было выдано 15,5 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 20,7 млрд. рублей. Это на 63% больше показателя за первый квартал прошлого года, при этом в Оренбургской области количество выданных кредитов и вовсе выросло на 86%
Причина такого роста заключается как в снижении ставок по ипотечным кредитам, запуске новых программ, а также в совершенствовании сервисов, облегчающих поиск, покупку и оформление жилья.
В течение прошлого года Сбербанк неоднократно снижал процентные ставки по ипотечным кредитам. Значительное влияние на рынок жилищных кредитов оказал запуск в феврале этого года программы ипотеки с государственной поддержкой. Семьи, в которых родился второй и третий ребенок, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке. Таким образом, семья с тремя детьми, двое из которых родились после старта программы, может в течение 8 лет пользоваться ипотечным кредитом со ставкой значительно ниже рыночной.
Кроме этого, в прошлом году был запущен сервис «ДомКлик», облегчающий поиск, покупку и оформление жилья, которым уже воспользовались десятки тысяч клиентов банка.
Портал «ДомКлик» объединяет в одном месте основных участников рынка жилья: покупателей, зайстройщиков, риэлторов, оценщиков и банк. Его основная задача – помочь человеку, который приобретает квартиру, абсолютно на всех этапах сделки, от выбора недвижимости до регистрации купли-продажи. Портал принадлежит ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» и входит в группу компаний ПАО Сбербанк.
На www.domclick.ru покупатель может выбрать желаемый объект недвижимости исходя из списка объектов, которые предоставляют как застройщики, так и риэлторские агентства, являющиеся партнерами Сбербанка. Также на сайте представлена информация о заложенном или конфискованном имуществе, также доступном для покупки. После выбора жилья покупатель вводит необходимую сумму ипотеки, время ее предоставления, а также может рассчитать сумму ежемесячного платежа и ознакомиться с процентной ставкой. В период рассмотрения заявки клиент может получать уведомления и отслеживать этапы заявки. На domclick также можно подобрать оценочную компанию и оставить заявку на ее услуги.
Все операции происходят удаленно, в режиме online. Покупателю необходимо посетить банк только один раз, чтобы подписать кредитный договор. Клиенту даже не обязательно посещать МФЦ или Росреестр для регистрации сделки – эту процедуру можно провести через портал.
Портал предлагает воспользоваться различными полезными сервисами. Так, с помощью «Электронной регистрации» можно передать документы на государственную регистрацию перехода права собственности в электронном виде без посещения Росреестра и МФЦ. «Сервис безопасных расчетов» позволяет снять возможные риски при расчетах между покупателем и продавцом. Средства по сделке хранятся на специальном счете в банке, и автоматически перечисляются продавцу сразу после регистрации сделки в Росреестре. «Правовая экспертиза» позволяет проверить юридическую чистоту как объекта недвижимости, так и участников сделки и выдать соответствующее правовое заключение. Кроме этого, система проверить и надежность продавца на основе данных по банкротству, судебным спорам, задолженности по налогам и т.д.
***
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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