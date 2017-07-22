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В Постниковом овраге приведут в порядок пешеходную зону

Об этом стало известно во время личного приема граждан главой Самары Олегом Фурсовым. На этот раз на встречу были приглашены жители, обратившиеся со своими вопросами во время недавнего прямого эфира на телеканале «Россия-24. Самара».

Постников овраг
Наталья Трушина обратила внимание Олега Фурсова на плохое состояние пешеходной зоны в Постниковом овраге, которая тянется между трамвайными остановками на ул. Врубеля и на Ново-Садовой. Пассажиры, которым надо сделать пересадку, чтобы добраться, например, с Безымянки в исторический центр, ходят именно здесь. Тротуар требует ремонта, вокруг - чрезмерно разросшиеся деревья и кусты.

Мэр поручил руководителю департамента городского хозяйства и экологии Вячеславу Коновалову рассчитать стоимость ремонта, после чего будут определены сроки ремонта. Как подчеркнул Олег Фурсов, провести обрезку деревьев, скосить траву необходимо в ближайшее время. Кстати, в районе транспортного узла в Постниковом овраге уже идет благоустройство.
Тротуар длиной почти 500 метров сделает удобным путь от трамвайного кольца к Самарскому университету. С просьбой устроить пешеходную зону к мэру обратились студенты. По словам Вячеслава Коновалова, работы скоро будут окончены.

Поселок Управленческий
Юлия Брюзгина живет в частном секторе в поселке Управленческий. Она пожаловалась на состояние подъездных путей с Красноглинского шоссе на улицу Карагандинскую. Олег Фурсов поручил районной администрации Красноглинского района в кратчайшие сроки отсыпать грунтовку гранулятом. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер.

- Состояние улично-дорожной сети - одна из приоритетных тем для региональных и городских властей. Мы много усилий прикладываем, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону, - сказал он. - Например, если в 2012 году в городе всего 11 процентов дорог соответствовало нормативам, то сейчас этот показатель приближается к 60. Безусловно, первые в очереди - основные улицы и магистрали, но очередь дойдет и до дорог частного сектора. Также, по словам женщины, на окрестных проездах скапливается вода. Поток зачастую идет с территории дорожного участка МП «Благоустройство». Мэр поручил руководству предприятия разобраться с ситуацией в филиале, а районной администрации - отладить систему водоотведения.

Сухая Самарка
Ирина Прокофьева подняла тему пассажирских перевозок. По ее словам, в последнее время возникли перебои в работе автобусного маршрута №26, который следует от поселка Сухая Самарка до остановки «Мягкая кровля». Интервал движения увеличился до 40 минут.

Заместитель руководителя департамента транспорта Олег Яхин пояснил, что на маршруте работает шесть новых автобусов вместимостью 110 человек. График движения не менялся, но его постоянно корректирует обстановка на дороге. Автобусы отстают из-за заторов перед Южным мостом, где сейчас ведутся ремонтные работы.

Олег Фурсов поручил рассмотреть возможность запуска дополнительных автобусов. Также по заданию мэра департамент транспорта проработает возможность того, чтобы часть коммерческих маршрутов, следующих через Куйбышевский район, принимали при оплате за проезд транспортные и социальные карты.

Кроме того, Олег Фурсов поручил главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну проработать возможность создания пешеходной зоны вдоль улицы Уральской, Южного и Новокуйбышевского шоссе. Об этом также попросили на приеме.
Дата: 22 июля 2017 , 10:35
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Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: samadm.ru
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