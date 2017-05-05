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В Политехе выбрали новый логотип: Солнечная система или отпечаток пальца?

На заседании Ученого совета решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета.

Как сообщает пресс-служба учебного заведения, при разработке и принятии нового логотипа СамГТУ было учтено мнение и преподавателей, и студентов. В опросе участвовали более 1200 студентов, большинство из которых поддержали новый бренд.

Представители политехнического университета отмечают, что своей формой логотип отображает Самарскую область, центром которой является технический университет.

- При создании знака разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштабность вуза. Также логотип похож на экран радара, символизирующий постоянное движение, поиск нового, обновление. Динамика объектов в логотипе напоминает организованную структуру ДНК и систему подшипников, - объясняют разработчики.

В линиях можно увидеть и отпечаток пальца, личного идентификатора человека, через который отображается характер и история вуза.

В основе цветовой палитры — российский триколор.

 
Дата: 4 мая 2017 , 17:42
173
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: samgtu.ru
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