В Политехе выбрали новый логотип: Солнечная система или отпечаток пальца?
На заседании Ученого совета решен вопрос о ребрендинге Самарского государственного технического университета.
Как сообщает пресс-служба учебного заведения, при разработке и принятии нового логотипа СамГТУ было учтено мнение и преподавателей, и студентов. В опросе участвовали более 1200 студентов, большинство из которых поддержали новый бренд.
Представители политехнического университета отмечают, что своей формой логотип отображает Самарскую область, центром которой является технический университет.
- При создании знака разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштабность вуза. Также логотип похож на экран радара, символизирующий постоянное движение, поиск нового, обновление. Динамика объектов в логотипе напоминает организованную структуру ДНК и систему подшипников, - объясняют разработчики.
В линиях можно увидеть и отпечаток пальца, личного идентификатора человека, через который отображается характер и история вуза.
В основе цветовой палитры — российский триколор.
Как сообщает пресс-служба учебного заведения, при разработке и принятии нового логотипа СамГТУ было учтено мнение и преподавателей, и студентов. В опросе участвовали более 1200 студентов, большинство из которых поддержали новый бренд.
Представители политехнического университета отмечают, что своей формой логотип отображает Самарскую область, центром которой является технический университет.
- При создании знака разработчики провели аналогию с Солнечной системой, отразив масштабность вуза. Также логотип похож на экран радара, символизирующий постоянное движение, поиск нового, обновление. Динамика объектов в логотипе напоминает организованную структуру ДНК и систему подшипников, - объясняют разработчики.
В линиях можно увидеть и отпечаток пальца, личного идентификатора человека, через который отображается характер и история вуза.
В основе цветовой палитры — российский триколор.
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