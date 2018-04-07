В Пасхальную ночь прихожан четырех храмов по домам развезут на автобусах

По данным горадминистрации, в Пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, будут работать дополнительные автобусы. После богослужений, в 2:30, на них можно будет добраться до дома. Транспорт будет подан к Покровскому кафедральному собору, Кирилло-Мефодиевскому собору, Храму во имя апостолов Петра и Павла и Храму в честь Георгия Победоносца.Напомним, что в апреле и мае в городе будут также работать дополнительные маршруты на Пасху - 8 апреля, на Красную горку - 15 апреля, на Радоницу - 17 апреля, на Троицкую родительскую субботу – 26 мая и в День Победы - 9 мая.До кладбищ можно будет доехать на следующих автобусах:4к - «Поселок Управленческий – кладбище «Лесное»;27к - «Площадь им. Кирова – кладбище «Зубчаниновское»;36д - «Хлебная площадь – кладбище «Рубежное»;36ю - «Кладбище «Рубежное» – кладбище «Южное»;63э - «Автостанция «Аврора» – кладбище «Рубежное»;67к - «Поселок Мехзавод – кладбище «Лесное»;77д - «Хлебная площадь – кладбище «Южное»;129э «Автостанция «Аврора» – кладбище «Южное».Также в эти дни планируется увеличить количество трамваев, троллейбусов и автобусов для перевозки жителей к автостанции «Аврора», Хлебной площади, до проспекта Металлургов и к площади Кирова.Кроме того, с 7:00 до 16:00 8 апреля, 15 апреля, 17 апреля, 26 мая и 9 мая ограничат движение транспорта на следующих участках дорог:- на ул. Авроры от Аэродромной до Партизанской;- на ул. Аэродромной от ул. Тушинской до Энтузиастов;- на ул. Ставропольской от Пугачевской до Алма-Атинской;- на ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда;- в районе Хлебной площади;- в районе городского кладбища на ул. Партизанской и Лунной.