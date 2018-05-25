В Парке дружбы народов построили 13 национальных домов
Напомним, открытие этнографического комплекса будет приурочено к 12 сентября - Дню дружбы народов.
Парк - архитектурный ансамбль из 23 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарской области. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества - всё, что отражает особенности культур и дух поселений.
Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов, в настоящее время на территории парка ведутся кровельные и внешние отделочные работы по ряду домов, производится разбивка внутрипарковых дорожек, высаживаются кустарники живой изгороди, а также возводятся надворные постройки.
Уже готовы русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, дагестанский, еврейский, осетинский, грузинский, немецкий и башкирский дома, казахская юрта. Также возведены надворные постройки русского, чувашского, татарского и мордовского подворий, высажены кустарники, заложен фундамент концертной площадки.
Также продолжается работа по сбору экспонатов для оформления внутреннего интерьера национальных домов и подворий будущего парка. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
Парк - архитектурный ансамбль из 23 подворий, раскрывающих культуру этносов, проживающих в Самарской области. В каждом доме планируется организовать интерактивную этнографическую комнату, лингафонные кабинеты, национальную библиотеку, ремесленную мастерскую. В них будут представлены предметы быта и творчества - всё, что отражает особенности культур и дух поселений.
Как сообщает пресс-служба Дома дружбы народов, в настоящее время на территории парка ведутся кровельные и внешние отделочные работы по ряду домов, производится разбивка внутрипарковых дорожек, высаживаются кустарники живой изгороди, а также возводятся надворные постройки.
Уже готовы русский, татарский, чувашский, мордовский, украинский, белорусский, дагестанский, еврейский, осетинский, грузинский, немецкий и башкирский дома, казахская юрта. Также возведены надворные постройки русского, чувашского, татарского и мордовского подворий, высажены кустарники, заложен фундамент концертной площадки.
Также продолжается работа по сбору экспонатов для оформления внутреннего интерьера национальных домов и подворий будущего парка. Каждый из самарцев может внести свой вклад в развитие парка. Для этого необходимо приносить объекты культурной и материальной жизни 50-60-х годов прошлого века и более ранних периодов.
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