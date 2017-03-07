В Октябрьском районе состоялась выставка-продажа фермерской продукции

Фрукты, овощи, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба, хлебобулочные изделия, мед, сладости – ассортимент достаточно широкий. Жители приобретали продукты первой необходимости, а также разные вкусности к предстоящему празднику. К некоторым лоткам выстраивались очереди. Чтобы привлечь внимание прохожих, улучшить настроение покупателей и продавцов, на ярмарке звучала музыка.По словам начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей районной администрации Владимира Нарыжного, в выставке участвовали 15 предпринимателей из разных муниципалитетов Самарской области. Их пригласили, руководствуясь рекомендациями регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Хорошее качество товаров и приемлемые цены - важные условия для работы на ярмарке.- Такие формы торговли пользуются спросом, и жители благодарят за проведение выставок-продаж, - отметил Владимир Нарыжный.Жительница района Светлана Кондрашова рассказала, что увидела торговцев из окна своего дома и поспешила на ярмарку.- Я всегда что-то покупаю на этой площадке. Здесь свежие, качественные, вкусные продукты от местных предпринимателей. Все- таки богата наша область на фермеров, садоводов - настоящих людей труда, - уверена Светлана Кондрашова.Проводя подобные ярмарки в Самаре, власти поддерживают местных производителей, знакомят горожан с их продукцией. Ведь ее не найти на полках супермаркетов.- В супермаркеты мелким производителям очень тяжело попасть, - рассказал Владимир Визгалин, ветеринарный врач мясокомбината «Сургутский» (Сергиевский район). - Мы изготавливаем колбасы, полуфабрикаты из мяса, которое закупаем у фермеров с близлежащих территорий. Это небольшие объемы - сколько сможем реализовать. Наши колбасы - в натуральной оболочке и долго не хранятся. Для нас идеальный вариант - торговля на таких ярмарках, куда приглашают, предоставляют место, где все быстро раскупают.Вчера на выставке-продаже можно было также купить тюльпаны, выращенные специально к 8 Марта в теплицах в селе Кинель-Черкассы. Цветы, которые символизируют приход весны, с радостью приобретали и мужчины, и женщины.