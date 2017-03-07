В Октябрьском районе состоялась выставка-продажа фермерской продукции
Уже несколько лет подряд администрация Октябрьского района на площадке перед своим зданием устраивает компактные выставки-продажи, на которые приглашают производителей Самарской области. Такая ярмарка состоялась здесь и вчера, 6 марта.
Фрукты, овощи, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба, хлебобулочные изделия, мед, сладости – ассортимент достаточно широкий. Жители приобретали продукты первой необходимости, а также разные вкусности к предстоящему празднику. К некоторым лоткам выстраивались очереди. Чтобы привлечь внимание прохожих, улучшить настроение покупателей и продавцов, на ярмарке звучала музыка.
По словам начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей районной администрации Владимира Нарыжного, в выставке участвовали 15 предпринимателей из разных муниципалитетов Самарской области. Их пригласили, руководствуясь рекомендациями регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Хорошее качество товаров и приемлемые цены - важные условия для работы на ярмарке.
- Такие формы торговли пользуются спросом, и жители благодарят за проведение выставок-продаж, - отметил Владимир Нарыжный.
Жительница района Светлана Кондрашова рассказала, что увидела торговцев из окна своего дома и поспешила на ярмарку.
- Я всегда что-то покупаю на этой площадке. Здесь свежие, качественные, вкусные продукты от местных предпринимателей. Все- таки богата наша область на фермеров, садоводов - настоящих людей труда, - уверена Светлана Кондрашова.
Проводя подобные ярмарки в Самаре, власти поддерживают местных производителей, знакомят горожан с их продукцией. Ведь ее не найти на полках супермаркетов.
- В супермаркеты мелким производителям очень тяжело попасть, - рассказал Владимир Визгалин, ветеринарный врач мясокомбината «Сургутский» (Сергиевский район). - Мы изготавливаем колбасы, полуфабрикаты из мяса, которое закупаем у фермеров с близлежащих территорий. Это небольшие объемы - сколько сможем реализовать. Наши колбасы - в натуральной оболочке и долго не хранятся. Для нас идеальный вариант - торговля на таких ярмарках, куда приглашают, предоставляют место, где все быстро раскупают.
Вчера на выставке-продаже можно было также купить тюльпаны, выращенные специально к 8 Марта в теплицах в селе Кинель-Черкассы. Цветы, которые символизируют приход весны, с радостью приобретали и мужчины, и женщины.
Фрукты, овощи, молочная продукция, мясо, колбасы, рыба, хлебобулочные изделия, мед, сладости – ассортимент достаточно широкий. Жители приобретали продукты первой необходимости, а также разные вкусности к предстоящему празднику. К некоторым лоткам выстраивались очереди. Чтобы привлечь внимание прохожих, улучшить настроение покупателей и продавцов, на ярмарке звучала музыка.
По словам начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей районной администрации Владимира Нарыжного, в выставке участвовали 15 предпринимателей из разных муниципалитетов Самарской области. Их пригласили, руководствуясь рекомендациями регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. Хорошее качество товаров и приемлемые цены - важные условия для работы на ярмарке.
- Такие формы торговли пользуются спросом, и жители благодарят за проведение выставок-продаж, - отметил Владимир Нарыжный.
Жительница района Светлана Кондрашова рассказала, что увидела торговцев из окна своего дома и поспешила на ярмарку.
- Я всегда что-то покупаю на этой площадке. Здесь свежие, качественные, вкусные продукты от местных предпринимателей. Все- таки богата наша область на фермеров, садоводов - настоящих людей труда, - уверена Светлана Кондрашова.
Проводя подобные ярмарки в Самаре, власти поддерживают местных производителей, знакомят горожан с их продукцией. Ведь ее не найти на полках супермаркетов.
- В супермаркеты мелким производителям очень тяжело попасть, - рассказал Владимир Визгалин, ветеринарный врач мясокомбината «Сургутский» (Сергиевский район). - Мы изготавливаем колбасы, полуфабрикаты из мяса, которое закупаем у фермеров с близлежащих территорий. Это небольшие объемы - сколько сможем реализовать. Наши колбасы - в натуральной оболочке и долго не хранятся. Для нас идеальный вариант - торговля на таких ярмарках, куда приглашают, предоставляют место, где все быстро раскупают.
Вчера на выставке-продаже можно было также купить тюльпаны, выращенные специально к 8 Марта в теплицах в селе Кинель-Черкассы. Цветы, которые символизируют приход весны, с радостью приобретали и мужчины, и женщины.
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