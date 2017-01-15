В Октябрьске на Волге спасли замерзающего рыбака

По данным регионального ПСС, помощь спасателей потребовалась двум рыбакам. Сообщается, что один из них был в состоянии сильного опьянения.Пересекая Волгу, один из мужчин провалился в промоину. С помощью товарища он смог выбраться на лед, но из-за намокшей одежды ему грозило переохлаждение.Рыбаки обратились к спасателям, которые спустя 1,5 часа доставили мужчину до дома на берегу Волги.