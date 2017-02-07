В Новокуйбышевске завершен ремонт поврежденной теплосети

Как ранее писал sgpress.ru, утром 6 февраля на улице Максима Горького была повреждена тепломагистраль диаметром 700 мм.



По данным пресс-службы самарского филиала «Т Плюс», в ликвидации повреждения были задействованы 15 работников и 10 единиц техники. Специалисты произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.



7 февраля в 1:50 специалисты завершили монтаж нового участка трубопровода. По данным пресс-службы самарского филиала «Т Плюс», в ликвидации повреждения были задействованы 15 работников и 10 единиц техники. Специалисты произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения.7 февраля в 1:50 специалисты завершили монтаж нового участка трубопровода.



«Специалистами Территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения. Решение о переходе или отказе принимает каждая конкретная управляющая компания. На данный момент все магистральные и квартальные тепловые сети ТУТС Новокуйбышевска работают в штатном режиме».