В Новокуйбышевске прорвало теплотрассу

Коммунальная авария произошла сегодня, 6 февраля, на улице Максима Горького.



Как сообщает пресс-служба самарского филиала «Т Плюс», было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 700 мм. Сейчас место утечки ограждено, начаты земляные работы. В ликвидации повреждения трубы задействовали 15 специалистов и 10 единиц техники.



Все потребители, получающие услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, переведены на резервную схему. Завершить работы планируется в течение суток.