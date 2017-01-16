В Новокуйбышевске из-за горевших домашних вещей эвакуировали 10 человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области, на месте вызова горели домашние вещи на площади 2 кв.м. С огнем боролись 11 пожарных и 3 спецмашины. При пожаре было эвакуировано 10 человек. Огонь был потушен в 10:10.