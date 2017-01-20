В Новокуйбышевске бухгалтер полиции похитила 869 тысяч рублей
В декабре 2015 года 47-летняя женщина, занимая должность главного бухгалтера отдела МВД России по Новокуйбышевску, подделала подписи премированных сотрудников полиции в документах бухгалтерской отчетности. Таким образом женщине удалось списать около 1 млн рублей.
Бухгалтерская документация, отражающая движение и расход денежных средств, была обнаружена и изъята в ходе опросной работы регионального управления ФСБ России.
27 апреля прошлого года результаты оперативно-разыскной деятельности были направлены в областной следственный комитет. 20 мая на основании переданных материалов в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия были получены доказательства причастности подозреваемой к хищению путем мошенничества 869 тысяч рублей, выделенных областным ГУ МВД России на денежное содержание личного состава.
22 декабря Новокуйбышевский городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
Бухгалтерская документация, отражающая движение и расход денежных средств, была обнаружена и изъята в ходе опросной работы регионального управления ФСБ России.
27 апреля прошлого года результаты оперативно-разыскной деятельности были направлены в областной следственный комитет. 20 мая на основании переданных материалов в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия были получены доказательства причастности подозреваемой к хищению путем мошенничества 869 тысяч рублей, выделенных областным ГУ МВД России на денежное содержание личного состава.
22 декабря Новокуйбышевский городской суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.
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