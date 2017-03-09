В Новокуйбышевске 33-летний мужчина в ходе ссоры зарезал своего знакомого

В ходе опроса местные жители указали на подозреваемого в совершении убийства. Им оказался живущий по соседству безработный 33-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, грабеж и кражу. По версии полицейских, в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития алкоголя, подозреваемый нанес потерпевшему удары кухонным ножом.Находясь в отделе полиции, предполагаемый злоумышленник признался в содеянном. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, ведется следствие.