В «Ночь музеев» самарцы смогут посетить музей Рязанова
19 мая Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького присоединится к Международной акции «Ночь музеев». С 19:00 до 23:00 здесь пройдет программа «Метаморфозы: Усадьба-Город» (16+).
Какое место занимает усадьба в городском пространстве? Особое время, особая природа, особое содержание и, конечно, особая атмосфера. Здесь время немного останавливается и поднимает нас вверх.
В эту Ночь музеев посетителей ждет множество сюрпризов: концерты «Дзен сити» и Digitonica, завораживающие визуальные метаморфозы.
Пройдет несколько творческих мастерских:
- антипрофессиональные читки,
- мастерская громадных коллажей,
- поэтический флешмоб,
19 мая гости смогут посетить не только экспозицию музея-усадьбы Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155), но и музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по предварительной записи по телефону: +7 846 332-11-22.
Подробнее о музее Эльдара Рязанова можно прочитать здесь.
Какое место занимает усадьба в городском пространстве? Особое время, особая природа, особое содержание и, конечно, особая атмосфера. Здесь время немного останавливается и поднимает нас вверх.
В эту Ночь музеев посетителей ждет множество сюрпризов: концерты «Дзен сити» и Digitonica, завораживающие визуальные метаморфозы.
Пройдет несколько творческих мастерских:
- антипрофессиональные читки,
- мастерская громадных коллажей,
- поэтический флешмоб,
19 мая гости смогут посетить не только экспозицию музея-усадьбы Алексея Толстого (ул. Фрунзе, 155), но и музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по предварительной записи по телефону: +7 846 332-11-22.
Подробнее о музее Эльдара Рязанова можно прочитать здесь.
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