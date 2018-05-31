В Музее модерна выставили работы Васнецова, Репина и Левитана
В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми.
Музей модерна приглашает гостей посетить выставку «Абрамцево. У истоков модерна» (6+) (совместно с известным музеем-заповедником). Уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX веков, ярко иллюстрирующие все великолепие и многообразие стиля. 80 художественных произведений, в том числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров. Графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля. Деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.
1 июня, в Международный день защиты детей, в музее будет свободный вход на постоянную экспозицию. В 13.00 маленьких гостей особняка Курлиной ждут подвижные занятия во дворе (совместно с проектом педагогов семейного центра «Оберег» - «Игры на улице»). Мероприятие бесплатное. Взрослых просят предусмотреть для участников удобную обувь и одежду, закрывающую колени. А в 14.00 состоится семейная экскурсия по выставке «Абрамцево. Истоки модерна». (6+)
2 июня с 17.00 концерт «Три птицы» (12+). Вечер французской музыки и поэзии. В программе: вокальные циклы Мориса Равеля. Сати. Аполлинер. Пруст. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия Иванова, Ксения Полозова. Концерт ведет София Фефилова.
9 июня в 17.00 начнется концерт «Цвета драгоценных камней» (12+). Камерная музыка скандинавских композиторов ХIХ - ХХ веков. Исполнители: Геннадий Черкасов (скрипка), Мариана Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано). Ведет концерт Инга Майорова.
12 июня в 16.00 стартует пешеходная экскурсия по городу «Модерн на самарских улицах» (12+). Маршрут - по улице Ленинградской до здания старого ТЮЗа на улице Самарской.
14 июня с 19.00 - очередное мероприятие из цикла «Звук и экран». (12+) Зрители увидят немое кино начала ХХ века в сопровождении современной экспериментальной музыки в исполнении самарских музыкантов.
28 июня в 19.00 начнется очередная лекция из цикла «От модерна к современности». (12+)
30 июня в 16.00 начнутся увлекательные занятия в музее для детей «Зеленке» на разнообразную тематику. (0+)
Музей модерна приглашает гостей посетить выставку «Абрамцево. У истоков модерна» (6+) (совместно с известным музеем-заповедником). Уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX веков, ярко иллюстрирующие все великолепие и многообразие стиля. 80 художественных произведений, в том числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров. Графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля. Деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.
1 июня, в Международный день защиты детей, в музее будет свободный вход на постоянную экспозицию. В 13.00 маленьких гостей особняка Курлиной ждут подвижные занятия во дворе (совместно с проектом педагогов семейного центра «Оберег» - «Игры на улице»). Мероприятие бесплатное. Взрослых просят предусмотреть для участников удобную обувь и одежду, закрывающую колени. А в 14.00 состоится семейная экскурсия по выставке «Абрамцево. Истоки модерна». (6+)
2 июня с 17.00 концерт «Три птицы» (12+). Вечер французской музыки и поэзии. В программе: вокальные циклы Мориса Равеля. Сати. Аполлинер. Пруст. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия Иванова, Ксения Полозова. Концерт ведет София Фефилова.
9 июня в 17.00 начнется концерт «Цвета драгоценных камней» (12+). Камерная музыка скандинавских композиторов ХIХ - ХХ веков. Исполнители: Геннадий Черкасов (скрипка), Мариана Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано). Ведет концерт Инга Майорова.
12 июня в 16.00 стартует пешеходная экскурсия по городу «Модерн на самарских улицах» (12+). Маршрут - по улице Ленинградской до здания старого ТЮЗа на улице Самарской.
14 июня с 19.00 - очередное мероприятие из цикла «Звук и экран». (12+) Зрители увидят немое кино начала ХХ века в сопровождении современной экспериментальной музыки в исполнении самарских музыкантов.
28 июня в 19.00 начнется очередная лекция из цикла «От модерна к современности». (12+)
30 июня в 16.00 начнутся увлекательные занятия в музее для детей «Зеленке» на разнообразную тематику. (0+)
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 мая 2018
117
31 мая 2018
137
31 мая 2018
456
31 мая 2018
154
31 мая 2018 , 14:09
75
На эти цели из областного бюджета выделят 121, 5 млн рублей.
31 мая 2018 , 13:01
117
В этом году будет подготовлен проект благоустройства. Об этом сообщила в четверг, 31 мая, глава...
31 мая 2018 , 12:28
133
Елена Махова, входящая в Творческий союз художников России, довольно часто в последнее время...
31 мая 2018 , 12:09
137
Вы знаете, что такое бордо? Большинство из вас, дорогие читатели, сейчас вспомнили о знаменитом...
31 мая 2018 , 11:19
127
2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. «Самарская газета»...
31 мая 2018 , 11:07
456
2 и 3 июня в Самаре пройдет «ВолгаФест».
19 мая 2018 , 10:50
45
Для многих подростков летние каникулы - возможность не только отдохнуть от школьных занятий, но...
31 мая 2018 , 10:47
155
В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми.
31 мая 2018 , 10:27
144
Ученик 8-го класса Самарского лицея информационных технологий, житель Октябрьского района...
31 мая 2018 , 09:36
154
Врачи и медицинские сестры будут дежурить на объектах Чемпионата мира по футболу 25 дней.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
16 мая 2018
4348
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
8 мая 2018
3824
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
3586
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
11 мая 2018
3475
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
2 мая 2018
4883
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
2 мая 2018
1346
Это будет самый сложный для меня обзор за последние годы.
1 мая 2018
1247
Празднование Первомая в Самаре началось с торжественного шествия по площади Куйбышева. ...
3 мая 2018
368
На днях в Самару приезжали представители федерального министерства культуры и президиума...
3 мая 2018
501
На самарской сцене - премьера спектакля по пьесе Иржи Губача «Корсиканка»...