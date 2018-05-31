В Музее модерна выставили работы Васнецова, Репина и Левитана

В особняке Курлиной пройдут концерты и игры с детьми.



Музей модерна приглашает гостей посетить выставку «Абрамцево. У истоков модерна» (6+) (совместно с известным музеем-заповедником). Уникальные экспонаты, созданные на рубеже XIX-XX веков, ярко иллюстрирующие все великолепие и многообразие стиля. 80 художественных произведений, в том числе живопись таких выдающихся художников, как Васнецов, Коровин, Поленов, Остроухов, Левитан, Нестеров. Графика Васнецова, Репина, Ропета, Серова, Малютина, Врубеля. Деревянные шкафчики и стулья, выполненные в абрамцевской столярной мастерской по эскизам Поленовой. Жемчужины представляемой коллекции - скульптуры Врубеля.



1 июня, в Международный день защиты детей, в музее будет свободный вход на постоянную экспозицию. В 13.00 маленьких гостей особняка Курлиной ждут подвижные занятия во дворе (совместно с проектом педагогов семейного центра «Оберег» - «Игры на улице»). Мероприятие бесплатное. Взрослых просят предусмотреть для участников удобную обувь и одежду, закрывающую колени. А в 14.00 состоится семейная экскурсия по выставке «Абрамцево. Истоки модерна». (6+)



2 июня с 17.00 концерт «Три птицы» (12+). Вечер французской музыки и поэзии. В программе: вокальные циклы Мориса Равеля. Сати. Аполлинер. Пруст. Исполнители: Юлия Маркова (меццо-сопрано), Александра Дятлова (фортепиано). Стихи читают победители конкурса Франкофонии Александра Прокаева, Юлия Иванова, Ксения Полозова. Концерт ведет София Фефилова.



9 июня в 17.00 начнется концерт «Цвета драгоценных камней» (12+). Камерная музыка скандинавских композиторов ХIХ - ХХ веков. Исполнители: Геннадий Черкасов (скрипка), Мариана Новикова (фортепиано), Валентина Яхьяева (фортепиано). Ведет концерт Инга Майорова.



12 июня в 16.00 стартует пешеходная экскурсия по городу «Модерн на самарских улицах» (12+). Маршрут - по улице Ленинградской до здания старого ТЮЗа на улице Самарской.



14 июня с 19.00 - очередное мероприятие из цикла «Звук и экран». (12+) Зрители увидят немое кино начала ХХ века в сопровождении современной экспериментальной музыки в исполнении самарских музыкантов.



28 июня в 19.00 начнется очередная лекция из цикла «От модерна к современности». (12+)



30 июня в 16.00 начнутся увлекательные занятия в музее для детей «Зеленке» на разнообразную тематику. (0+)