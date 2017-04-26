В Музее Модерна откроется выставка плакатов и афиш Альфонса Мухи
Она начнет работу 27 апреля.
На выставке «Альфонс Муха и линия модерна» представят плакаты и афиши из фондов Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева и Самарского художественного музея. Радищевский музей в Саратове хранит коллекцию из 14 плакатов, афиш и декоративных панно знаменитого мастера стиля ар-нуво Альфонса Мухи. Они созданы с 1895-1898 гг. и во всей полноте раскрывают творчество художника. Коллекции Радищевского музея принадлежат три афиши, выполненные Мухой в парижский период. Самая ранняя – «Жисмонда», «Лорензаччо» – для спектакля по пьесе Альфреда де Мюссе и «Самаритянка» – к постановке драмы Ростана.
На выставке покажут и четыре работы из серии декоративных панно «Сезоны» – «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Полностью экспонируется цикл «Цветы» – «Роза», «Ирис», «Гвоздика» и «Лилия». Центр каждой композиции – женщина в ниспадающей одежде, с роскошной короной волос, утопающая в море цветов.
Представят и рекламу сигаретной бумаги JOB, пива Bieresde la Meuse («Масс») и лист из календаря Calendrier L`Evocation («Воскрешение в памяти»), также созданные Мухой.
Плакаты и панно Альфонса Мухи на выставке в Музее Модерна будут дополнены изысканными вазами и посудой в стиле модерн русского и европейского производства из фондов Самарского художественного музея.
Выставка продлится по 7 июля в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15/ Фрунзе, 159).
Цена на открытие - 50 руб. В остальные дни: взрослый - 200 руб., студенты, пенсионеры – 150 руб., дети – 100 руб. Дети до 7 лет – бесплатно, 0+.
На выставке «Альфонс Муха и линия модерна» представят плакаты и афиши из фондов Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева и Самарского художественного музея. Радищевский музей в Саратове хранит коллекцию из 14 плакатов, афиш и декоративных панно знаменитого мастера стиля ар-нуво Альфонса Мухи. Они созданы с 1895-1898 гг. и во всей полноте раскрывают творчество художника. Коллекции Радищевского музея принадлежат три афиши, выполненные Мухой в парижский период. Самая ранняя – «Жисмонда», «Лорензаччо» – для спектакля по пьесе Альфреда де Мюссе и «Самаритянка» – к постановке драмы Ростана.
На выставке покажут и четыре работы из серии декоративных панно «Сезоны» – «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима». Полностью экспонируется цикл «Цветы» – «Роза», «Ирис», «Гвоздика» и «Лилия». Центр каждой композиции – женщина в ниспадающей одежде, с роскошной короной волос, утопающая в море цветов.
Представят и рекламу сигаретной бумаги JOB, пива Bieresde la Meuse («Масс») и лист из календаря Calendrier L`Evocation («Воскрешение в памяти»), также созданные Мухой.
Плакаты и панно Альфонса Мухи на выставке в Музее Модерна будут дополнены изысканными вазами и посудой в стиле модерн русского и европейского производства из фондов Самарского художественного музея.
Выставка продлится по 7 июля в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15/ Фрунзе, 159).
Цена на открытие - 50 руб. В остальные дни: взрослый - 200 руб., студенты, пенсионеры – 150 руб., дети – 100 руб. Дети до 7 лет – бесплатно, 0+.
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