В Ленинском районе Самары появятся контейнеры для отходов животных

Инициатор и разработчик проекта по благоустройству «Чистые улицы» - член молодежного общественного совета при администрации Ленинского района, студентка архитектурно-строительного института СамГТУ Ольга Васильева.



Девушка рассказала, как у нее родилась идея установить на улицах Самары контейнеры, куда горожане смогут выбрасывать пакеты с экскрементами своих питомцев.



- Очень хочется, чтобы наш город был чистым и красивым, - объяснила Ольга. - И как же неприятно видеть залежи отходов животных на улицах, во дворах, в палисадниках и парках. Особенно много их весной, когда тает снег. Скоро Чемпионат мира по футболу, в преддверии которого в районах активно занимаются благоустройством, надо бы и об этой проблеме подумать.



По словам автора проекта, есть владельцы, которые берут с собой на прогулку пакетики и тщательно собирают отходы своих любимцев. Но таких ответственных горожан пока меньшинство. Ольга изучила зарубежный опыт и выяснила, что во многих странах давно практикуется установка специальных контейнеров, предназначенных для подобных целей.



- Чтобы в общественных местах было чисто, я предложила установить неподалеку от площадок с мусорными баками специальные диспенсеры, снабдив их одноразовыми биопакетами для отходов животных, - говорит студентка. - По-моему, необходимо обустроить такими контейнерами хотя бы набережную, Самарскую площадь, Струковский сад.



В общественном молодежном совете и районной администрации идею поддержали. Решено сначала запустить пилотную версию проекта и во время месячника по благоустройству установить десяток контейнеров на территории района.



Молодежь создала группу активистов, ребята занимаются подготовкой проекта, для реализации которого необходима спонсорская помощь. Ориентировочно смета потянет на 100 тысяч рублей. Средства нужны на приобретение диспенсеров и пакетов, а также на проведение разъяснительной кампании. Более подробную информацию можно узнать в группе «ВКонтакте» - https://vk.com/omslr63.



- 2017-й объявлен Годом экологии. Перед нами стоит задача - привлечь внимание людей к вопросам защиты окружающей среды. Это касается не только, например, лесов, но и городской территории, - говорит начальник отдела по делам детей и молодежи администрации Ленинского района Елена Пудова. - Для решения социально значимых и экологических проблем мы разрабатываем и реализуем различные проекты по благоустройству. Уже год в районе идет проект «Сдай батарейку - спаси планету». Для утилизации батареек были установлены контейнеры в учебных заведениях района. Проект «Чистые улицы» Ольги Васильевой направлен на обеспечение чистоты общественных мест. Мы хотим показать, как можно организовать места для выгула собак, и призвать жителей к поддержанию порядка в родном городе.



Еще один новый проект по улучшению экологической ситуации под названием «#ЧистоКвест» будет запущен в период месячника по благоустройству. В нем примут участие ученики образовательных учреждений. Это квест-игра, которая будет проходить в два этапа. Сначала ребятам прочитают лекции о необходимости борьбы с незаконной расклейкой объявлений и поддержанием чистоты в городе, а затем предложат объединиться в команды и выполнить определенные задания уже на улицах района.